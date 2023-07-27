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Appetite Control Care Gravy

Appetite Control Care Gravy

Вологий корм для котів

Наявні розміри

1 x 85g

Доведена ефективність

Понад 90% власників повідомили про контроль випрошування корму після 4 тижнів годування сухим та вологим раціонами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE.* *Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.

Допомагає підтримувати оптимальну вагу

Точно збалансована формула з адаптованим вмістом протеїну та жиру, що допомагає підтримувати оптимальну вагу.

Допомагає задовільнити апетит котів

Завдяки вмісту вологи допомагає задовільнити апетит котів, що схильні до випрощування корму.

L-карнітин

Збагачений L-карнітином, що сприяє метаболізму жирів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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