Appetite Control Care Gravy
Вологий корм для котів
Наявні розміри
1 x 85g
Доведена ефективність
Понад 90% власників повідомили про контроль випрошування корму після 4 тижнів годування сухим та вологим раціонами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE.* *Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.
Допомагає підтримувати оптимальну вагу
Точно збалансована формула з адаптованим вмістом протеїну та жиру, що допомагає підтримувати оптимальну вагу.
Допомагає задовільнити апетит котів
Завдяки вмісту вологи допомагає задовільнити апетит котів, що схильні до випрощування корму.
L-карнітин
Збагачений L-карнітином, що сприяє метаболізму жирів.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 110 MO; залiзо (3b103) - 2 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 0,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 7 мг.