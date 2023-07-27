Appetite Control Care
Сухий корм для котів
Апетайт Контрол Кер. Повнорацiонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих котів віком від 12 місяців до 12 років, схильних до випрошування корму
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
Доведена ефективність
Понад 90% власників повідомили про контроль випрошування корму після 4 тижнів годування сухим та вологим раціонами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.
Помірний вміст жиру та енергії
Формула має помірний вміст жиру* та енергії* , що допомагає підтримувати оптимальну кондицію вашого кота. *Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.
Формула збагачена L-карнітином
Також формула збагачена L-карнітином, який, як відомо, бере участь у метаболізмі жирів.
Дегідратовані протеїни свійської птиці, рослинна клітковина, кукурудза, пшеничний глютен* , пшениця, кукурудзяний глютен, гідролізовані протеїни тваринного походження, тваринні жири, рис, мінеральні речовини, буряковий жом, дріжджові продукти, соєва олія, риб’ячий жир, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди. *L.I.P. (Л.І.П.) - протеїни, відібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1кг): харчові добавки: вітамін A - 19 500 MO; вітамін D3 - 700 MO; залiзо (3b103) - 28 мг; йод (3b201, 3b202) - 2,8 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 9 мг; марганець (3b502, 3b504) - 36 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 127 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,04 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 10 г. Aнтиоксиданти.