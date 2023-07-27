Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Appetite Control Care

Appetite Control Care

Сухий корм для котів

Апетайт Контрол Кер. Повнорацiонний сухий корм для стерилізованих/кастрованих котів віком від 12 місяців до 12 років, схильних до випрошування корму

Наявні розміри

2kg

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

Понад 90% власників повідомили про контроль випрошування корму після 4 тижнів годування сухим та вологим раціонами ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.

Помірний вміст жиру та енергії

Формула має помірний вміст жиру* та енергії* , що допомагає підтримувати оптимальну кондицію вашого кота. *Порівняно з високоякісним повсякденним кормом.

Формула збагачена L-карнітином

Також формула збагачена L-карнітином, який, як відомо, бере участь у метаболізмі жирів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р