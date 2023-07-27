Aroma Exigent
Сухий корм для котів
Арома Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів, вибагливих до аромату корму, віком від 12 місяців до 7 років
Наявні розміри
400g
2kg
10kg
Чутливість до аромату
Деяких вибагливих до корму котів понад усе приваблює ароматичний профіль на основі риби. AROMA EXIGENT розроблений спеціально для стимулювання природних уподобань таких котів.
Оптимальна вага
Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу вибагливих котів.
Відповідність індивідуальним уподобанням
У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостатня вага
|52 г
|64 г
|75 г
|-----
|нормальна вага
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|зайва вага
|-----
|43 г
|50 г
|57 г