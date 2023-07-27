Aroma Exigent

Відповідність індивідуальним уподобанням

У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.