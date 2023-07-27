Babycat Milk

Підтримання мікробіома

Комбінація пребіотиків і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров'я травної системи. Ця формула підходить для незрілої травної системи кошенят, сприяє росту та здоровому травленню, має адаптований вміст лактози, не містить крохмалю