Babycat Milk
Корм для котів
Бебі Кет Мілк. Повноцінний замінник молока для кошенят від народження до відлучення
Наявні розміри
1 x 300g
Легке приготування
BABYCAT MILK миттєво розчиняється, утворюючи абсолютно однорідний замінник молока (див. інструкцію з використання).
Замінник молока для кошенят
Формула містить основні поживні речовини, що містяться в молоці кішки.
Розвиток мозку з ДГК
Збагачений ДГК - омега-3 жирною кислотою для підтримання розвитку мозку кошеняти.
Здоров’я імунної системи
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошеняти.
Підтримання мікробіома
Комбінація пребіотиків і високоперетравних білків, які сприяють балансу мікробіоти кишечника для підтримання здоров'я травної системи. Ця формула підходить для незрілої травної системи кошенят, сприяє росту та здоровому травленню, має адаптований вміст лактози, не містить крохмалю