British Shorthair Adult
Сухий корм для котів
Брітіш Шортхейр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи британська короткошерста віком від 12 місяців.
Наявні розміри
400g
2kg
4kg
10kg
Особливі щелепи британської короткошерстої
Спеціально розроблена велика крокета зігнутої форми адаптована для широких щелеп котів породи британська короткошерста. Унікальна крокета полегшує захоплення та заохочує до розгризання корму, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.
Тонус м'язів
Адаптований рівень білка сприяє підтриманню м’язової маси. Раціон збагачений L-карнітином, що бере участь у здоровому метаболізмі жирів.
Здоров’я кісток та суглобів
Раціон розроблений для підтримання здоров'я кісток і суглобів. Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК І ДГК).
Здоров’я серця
Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.
Здоров’я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3-4 кг
|5-6 кг
|7 - 8 кг
|Щоденна кількість
|34 - 41 г
|49 - 55 г
|62 - 68 г
|Щоденна кількість Підвищена активність
|42 - 52 г
|61 - 69 г
|77 - 85 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|15 - 23 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|30 -37 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|43 - 49 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Підвищена активність
|24 - 33 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|42 - 51 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy
|59 - 66 г + 1 пауч Royal Canin British Shorthair in gravy