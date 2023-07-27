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British Shorthair Adult

British Shorthair Adult

Сухий корм для котів

Брітіш Шортхейр Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи британська короткошерста віком від 12 місяців.

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Особливі щелепи британської короткошерстої

Спеціально розроблена велика крокета зігнутої форми адаптована для широких щелеп котів породи британська короткошерста. Унікальна крокета полегшує захоплення та заохочує до розгризання корму, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.

Тонус м'язів

Адаптований рівень білка сприяє підтриманню м’язової маси. Раціон збагачений L-карнітином, що бере участь у здоровому метаболізмі жирів.

Здоров’я кісток та суглобів

Раціон розроблений для підтримання здоров'я кісток і суглобів. Збагачений жирними кислотами омега-3 (ЕПК І ДГК).

Здоров’я серця

Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.

Здоров’я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р