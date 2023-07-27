British Shorthair Adult

Особливі щелепи британської короткошерстої

Спеціально розроблена велика крокета зігнутої форми адаптована для широких щелеп котів породи британська короткошерста. Унікальна крокета полегшує захоплення та заохочує до розгризання корму, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнини.