British Shothair
Вологий корм для котів
Брітіш Шортхейр Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих котів породи британська короткошерста віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Помірний вміст енергії
Коти породи британська короткошерста мають масивне, міцне та м'язисте тіло. Раціон має адаптований вміст жиру для ефективного контролю ваги.
Здоров'я шкіри та шерсті
Допомагає підтримувати здоров'я шкіри та шерсті.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, риба та рибні продукти, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 260 МО; залізо - 8 мг; йод - 0,33 мг; мідь - 2,6 мг; марганець - 2,5 мг; цинк - 25 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 9%; сирий жир - 3,2%; сира зола - 1,2%; сира клітковина - 0,8%.
|Вага
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|7 кг
|Щоденна кількість (тільки пауч)
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|4
|Щоденна кількість (пауч + сухий корм)
|1 + 33 г Royal Canin British Shorthair
|1 +42 г Royal Canin British Shorthair
|1 + 51 г Royal Canin British Shorthair
|1 + 59 г Royal Canin British Shorthair