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British Shothair

British Shothair

Вологий корм для котів

Брітіш Шортхейр Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих котів породи британська короткошерста віком від 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Помірний вміст енергії

Коти породи британська короткошерста мають масивне, міцне та м'язисте тіло. Раціон має адаптований вміст жиру для ефективного контролю ваги.

Здоров'я шкіри та шерсті

Допомагає підтримувати здоров'я шкіри та шерсті.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р