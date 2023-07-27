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FIT 32

FIT 32

Сухий корм для котів

Повнорацiонний збалансований корм для дорослих котів віком від 1 року з нормальною активністю, які бувають на вулиці

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

Яка порція правильна?

Оптимальний нутрієнтний профіль

Для задоволення всіх потреб дорослим котам необхідне високоякісне здорове харчування. Раціон FIT 32 містить точну кількість корисних нутрієнтів для підтримання здоров’я дорослих котів.

Оптимальна вага

Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу дорослих котів.

Зменшення утворення грудочок шерсті

Допомагає стимулювати виведення з травної системи проковтнутої шерсті завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини.

Здоров'я сечовивідної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р