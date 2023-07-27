FIT 32
Сухий корм для котів
Повнорацiонний збалансований корм для дорослих котів віком від 1 року з нормальною активністю, які бувають на вулиці
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
10kg
Оптимальний нутрієнтний профіль
Для задоволення всіх потреб дорослим котам необхідне високоякісне здорове харчування. Раціон FIT 32 містить точну кількість корисних нутрієнтів для підтримання здоров’я дорослих котів.
Оптимальна вага
Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу дорослих котів.
Зменшення утворення грудочок шерсті
Допомагає стимулювати виведення з травної системи проковтнутої шерсті завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини.
Здоров'я сечовивідної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, рис, пшениця, кукурудза, тваринні жири, дегідратовані протеїни свинини, рослинна клітковина, пшеничне борошно, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяний глютен, дріжджі та їх частки, буряковий жом, соєва олія, риб’ячий жир, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A:13 000 MO, вітамін D3: 700 MO, E1 (залiзо): 35 мг, E2 (йод): 3,5 мг, E4 (мiдь): 11 мг, E5 (марганець): 45 мг, E6 (цинк): 136 мг, E8 (селен):0,09 мг. Зоотехнічні добавки: амоній хлорид: 5 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 32% -сирий жир: 15% - сира зола: 7,2% - сира клітковина: 4,6%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|нормальна вага (крокети + пауч Royal Canin Instinctive)
|Royal Canin Instinctive)26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|45 г + 1 пауч
|54 г + 1 пауч
|зайва вага
|35 г
|43 г
|51 г
|58 г
|зайва вага (крокети + пауч Royal Canin Instinctive)
|17 г + 1 пауч
|25 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|39 г + 1 пауч