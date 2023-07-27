Intense Beauty Gravy
Вологий корм для котів
Інтенс Б'ьюті Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6
Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, риба та рибні продукти, олії та жири, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 95 MO; E1 (залiзо) - 10 мг; E2 (йод) - 0,34 мг; E4 (мiдь) - 2,7 мг; E5 (марганець) - 3 мг; E6 (цинк) - 30 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 12%; сирий жир - 3,7%; сира зола - 1,3%; сира клітковина - 1,1%; вологість - 78%; омега-3 жирні кислоти - 0,18%; омега-6 жирні кислоти - 1%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canine Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г