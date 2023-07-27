Intense Beauty Jelly
Вологий корм для котів
Інтенс Б'ьюті Кер желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті.
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6
Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу
ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ
М’ясо та субпродукти тваринного походження, риба та рибні продукти, злакові, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3: 100 MO, E1 (залiзо): 7 мг, E2 (йод): 0,23 мг, E4 (мiдь): 1,8 мг, E5 (марганець): 2,1 мг, E6 (цинк):21 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 10,5% - сирий жир: 4% - сира зола:1,5% - сира клітковина: 1% - вологість: 81% - омега-3 жирні кислоти: 0,16% - омега-6 жирні кислоти: 0,94%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г