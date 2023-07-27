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Intense Beauty Jelly

Intense Beauty Jelly

Вологий корм для котів

Інтенс Б'ьюті Кер желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті.

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ

Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6

Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.

Підтримання оптимальної ваги

Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ