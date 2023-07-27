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Hairball Care Gravy

Hairball Care Gravy

Вологий корм для котів

Хейрбол Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців, схильних до накопичення в шлунково-кишковому тракті грудочок шерсті

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Контроль утворення грудочок шерсті

Розроблений для полегшення виведення проковтнутої шерсті шляхом стимулювання кишкового транзиту.

Здоров'я травної системи

Висока перетравність.

Підтримання оптимальної ваги

Допомагає підтримувати оптимальну вагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р