Hairball Care Gravy
Вологий корм для котів
Хейрбол Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців, схильних до накопичення в шлунково-кишковому тракті грудочок шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Контроль утворення грудочок шерсті
Розроблений для полегшення виведення проковтнутої шерсті шляхом стимулювання кишкового транзиту.
Здоров'я травної системи
Висока перетравність.
Підтримання оптимальної ваги
Допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М’ясо та субпродукти тваринного похождення, злакові, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, олії та жири, вуглеводи, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 150 MO; E1 (залiзо) - 2 мг; E2 (йод) - 0,3 мг; E4 (мiдь) - 2,3 мг; E5 (марганець) - 0,6 мг; E6 (цинк) - 6 мг; технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 2 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 7%; сирий жир - 2,7%; сира зола - 1,6%; сира клітковина - 1%; вологість - 82%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2 + 1/2
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|4 + 1/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Hairball Care
|1 пауч + 28 г
|1 пауч + 38 г
|1 пауч + 48 г
|1 пауч + 57 г