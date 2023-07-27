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Hairball Care Gravy

Hairball Care Gravy

Вологий корм для котів

Хейрбол Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців, схильних до накопичення в шлунково-кишковому тракті грудочок шерсті

Наявні розміри

1 x 85g

Яка порція правильна?
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
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ПЕРЕВАГИ

Доведена ефективність

Годування виключно раціоном HAIRBALL CARE зменшує утворення грудочок шерсті через 14 днів*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.

Допомагає стимулювати кишковий транзит

Формула раціону допомагає стимулювати кишковий транзит для виведення проковтнутої шерсті