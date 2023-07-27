Hairball Care Gravy
Вологий корм для котів
Хейрбол Кер соус. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в соусі) для дорослих котів віком від 12 місяців, схильних до накопичення в шлунково-кишковому тракті грудочок шерсті
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
ПЕРЕВАГИ
Доведена ефективність
Годування виключно раціоном HAIRBALL CARE зменшує утворення грудочок шерсті через 14 днів*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.
Допомагає стимулювати кишковий транзит
Формула раціону допомагає стимулювати кишковий транзит для виведення проковтнутої шерсті