Indoor
Сухий корм для котів
Індор. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років. Проживання у приміщенні.
Наявні розміри
400g
2kg
4kg
10kg
Зменшення запаху фекалій
Недостатність фізичних навантажень може призводити до сповільнення кишкового транзиту і появи неприємного запаху фекалій. Раціон INDOOR 27® містить високоперетравний білок (L.I.P.*) та допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Помірна калорійність
Помірний вміст жиру в раціоні відповідає зниженому рівню активності котів, які мешкають у приміщенні.
Зменшення утворення грудочок шерсті
Допомагає стимулювати виведення з травної системи грудочок шерсті завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, в тому числі подорожника.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|45 г
|56 г
|65 г
|74 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|26 г + 1 пауч
|36 г + 1 пауч
|46 г + 1 пауч
|55 г + 1 пауч
|зайва вага
|36 г
|44 г
|52 г
|59 г
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|17 г + 1 пауч
|25 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|40 г + 1 пауч