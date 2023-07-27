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Indoor

Indoor

Сухий корм для котів

Індор. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років. Проживання у приміщенні.

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Зменшення запаху фекалій

Недостатність фізичних навантажень може призводити до сповільнення кишкового транзиту і появи неприємного запаху фекалій. Раціон INDOOR 27® містить високоперетравний білок (L.I.P.*) та допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Помірна калорійність

Помірний вміст жиру в раціоні відповідає зниженому рівню активності котів, які мешкають у приміщенні.

Зменшення утворення грудочок шерсті

Допомагає стимулювати виведення з травної системи грудочок шерсті завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, в тому числі подорожника.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р