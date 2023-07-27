Зменшення запаху фекалій

Недостатність фізичних навантажень може призводити до сповільнення кишкового транзиту і появи неприємного запаху фекалій. Раціон INDOOR 27® містить високоперетравний білок (L.I.P.*) та допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.*L.I.P. - білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.