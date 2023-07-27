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Indoor Long Hair

Indoor Long Hair

Сухий корм для котів

Індор Лонгхейр. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів з довгою шерстю віком від 12 місяців до 7 років. Проживання у приміщенні.

Наявні розміри

400g

2kg

Яка порція правильна?

Зменшення утворення грудочок шерсті

Довгошерсті коти, що живуть у приміщенні, особливо схильні до утворення і накопичення у травній системі грудочок шерсті. Раціон INDOOR LONG HAIR допомагає стимулювати кишковий транзит і сприяє виведенню грудочок шерсті природним шляхом завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, в тому числі подорожника.

Зменшення запаху фекалій

Високоперетравний білок допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.

Здоров'я шкіри та шерсті

Містить специфічні нутрієнти, у тому числі жирні кислоти ЕПК і ДГК, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри і блиск шерсті.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р