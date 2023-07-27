Indoor Long Hair
Сухий корм для котів
Індор Лонгхейр. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів з довгою шерстю віком від 12 місяців до 7 років. Проживання у приміщенні.
Наявні розміри
400g
2kg
Зменшення утворення грудочок шерсті
Довгошерсті коти, що живуть у приміщенні, особливо схильні до утворення і накопичення у травній системі грудочок шерсті. Раціон INDOOR LONG HAIR допомагає стимулювати кишковий транзит і сприяє виведенню грудочок шерсті природним шляхом завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, в тому числі подорожника.
Зменшення запаху фекалій
Високоперетравний білок допомагає зменшити об'єм і запах фекалій.
Здоров'я шкіри та шерсті
Містить специфічні нутрієнти, у тому числі жирні кислоти ЕПК і ДГК, що допомагають підтримувати здоров'я шкіри і блиск шерсті.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|44 г
|54 г
|64 г
|73 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|25 г + 1 пауч
|35 г + 1 пауч
|45 г + 1 пауч
|53 г + 1 пауч
|зайва вага
|35 г
|43 г
|51 г
|58 г
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Instinctive)
|16 г + 1 пауч
|24 г + 1 пауч
|32 г + 1 пауч
|39 г + 1 пауч