Зменшення утворення грудочок шерсті

Довгошерсті коти, що живуть у приміщенні, особливо схильні до утворення і накопичення у травній системі грудочок шерсті. Раціон INDOOR LONG HAIR допомагає стимулювати кишковий транзит і сприяє виведенню грудочок шерсті природним шляхом завдяки вмісту спеціальної суміші різних типів клітковини, в тому числі подорожника.