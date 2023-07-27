Instinctive Jelly
Вологий корм для котів
Інстінктів желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М'ясо та м’ясні субпродукти, риба та рибні субпродукти, екстракти рослинних протеїнів, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки:вітамін D3: 35 MO, E1 (залiзо): 3 мг, E2 (йод): 0,35 мг, E4 (мiдь): 2,8 мг, E5 (марганець): 0,9 мг, E6 (цинк):9 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 12%; сирий жир - 2,8%; сира зола - 1,5%; сира клітковина - 0,9%; вологість - 79,5%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Вологий корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г