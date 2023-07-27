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Instinctive Jelly

Instinctive Jelly

Вологий корм для котів

Інстінктів желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.

Підтримання оптимальної ваги

Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р