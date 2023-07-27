Instinctive Loaf
Вологий корм для котів
Інстінктів лоуф. Повнорацiонний вологий корм (паштет) для дорослих котів віком від 12 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, субпродукти рослинного походження, злакові, мінеральні речовини, екстракти рослинних протеїнів, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 130 MO; E1 (залiзо) - 3 мг; E2 (йод) - 0,28 мг; E4 (мiдь) - 2,3 мг; E5 (марганець) - 0,9 мг; E6 (цинк) - 9,5 мг.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Вологий корм
|2
|2 + 1/2
|3
|3 + 1/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Indoor
|1 пауч + 23 г
|1 пауч + 33 г
|1 пауч + 43 г
|1 пауч + 52 г