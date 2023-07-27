Intense Beauty Jelly
Вологий корм для котів
Інтенс Б'ьюті Кер желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті.
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6
Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.
Підтримання оптимальної ваги
Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу
М’ясо та субпродукти тваринного походження, риба та рибні продукти, злакові, екстракти рослинних протеїнів, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3: 100 MO, E1 (залiзо): 7 мг, E2 (йод): 0,23 мг, E4 (мiдь): 1,8 мг, E5 (марганець): 2,1 мг, E6 (цинк):21 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн: 10,5% - сирий жир: 4% - сира зола:1,5% - сира клітковина: 1% - вологість: 81% - омега-3 жирні кислоти: 0,16% - омега-6 жирні кислоти: 0,94%.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Тільки вологий корм
|2 + 1/4
|2 + 3/4
|3 + 1/4
|3 + 3/4
|Вологий корм + сухий корм Royal Canin Hair and Skin Care
|1 пауч + 22 г
|1 пауч + 32 г
|1 пауч + 40 г
|1 пауч + 48 г