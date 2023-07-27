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Intense Beauty Jelly

Intense Beauty Jelly

Вологий корм для котів

Інтенс Б'ьюті Кер желе. Повнорацiонний вологий корм (шматочки в желе) для дорослих котів віком від 12 місяців для підтримання здоров’я шкіри та краси шерсті.

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Здоров'я шкіри та шерсті: омега-3 і -6

Допомагає підтримувати красу шерсті зокрема завдяки жирним кислотам омега-3 і омега-6.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи.

Підтримання оптимальної ваги

Раціон допомагає підтримувати оптимальну вагу

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р