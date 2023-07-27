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Kitten Loaf

Kitten Loaf

Вологий корм для котів

Кіттен лоуф. Повнораціонний вологий корм для кошенят віком до 12 місяців (паштет)

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Підтримання імунної системи

Допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти 2-ї фази росту.

Легке розгризання

М'яка текстура паштету.

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому кошенята інстинктивно надають перевагу.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р