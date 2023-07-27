Kitten Loaf
Вологий корм для котів
Кіттен лоуф. Повнораціонний вологий корм для кошенят віком до 12 місяців (паштет)
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Підтримання імунної системи
Допомагає підтримувати природні захисні сили організму кошеняти 2-ї фази росту.
Легке розгризання
М'яка текстура паштету.
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає макронутрієнтному профілю, якому кошенята інстинктивно надають перевагу.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, злакові, мінеральні речовини, овочі, олії та жири, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 195 MO; E1 (залiзо) - 2,8 мг; E2 (йод) - 0,43 мг; E4 (мiдь) - 3,4 мг; E5 (марганець) - 0,8 мг; E6 (цинк) - 9 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 12,3%; сирий жир - 4,3%; сира зола - 2%; сира клітковина - 1%; вологість - 78%.
|Вік кошеня
|Вологий корм тільки
|Сухий та вологий корм
|1.5
|1 + 1/2 - 2
|15 - 25 g + 1
|2
|2 - 2 + 1/2
|20 - 35 g
|3
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|30 - 50 g + 1
|4
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35 - 60 g + 1
|6
|2 + 1/2 - 3 + 1/2
|35 - 60 g + 1
|9-12
|2 - 3
|25 - 40 g + 1
|Годуюча кішка (3 кг)
|2 + 1/2 - 4
|35 - 60 g + 1
|Вагітна кішка (5 кг)
|4 + 1/2 - 6 + 1/2
|70 - 115 g + 1