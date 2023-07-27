Light Weight Care

Ретельно збалансована формула раціону

Ретельно збалансована формула раціону допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла завдяки: Спеціальна суміш різних типів клітковини для підтримання відчуття ситості. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення здорової ваги. Збагачений L-карнітином, що сприяє метаболізму жирів. Формула раціону роздроблена, щоб задовольнити потреби вашого кота та підтримувати його в оптимальній кондиції.