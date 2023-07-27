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Light Weight Care

Light Weight Care

Сухий корм для котів

Лайт Вейт Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до зайвої ваги

Наявні розміри

400g

1.5kg

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
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ПЕРЕВАГИ

Ретельно збалансована формула раціону

Ретельно збалансована формула раціону допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла завдяки: Спеціальна суміш різних типів клітковини для підтримання відчуття ситості. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення здорової ваги. Збагачений L-карнітином, що сприяє метаболізму жирів. Формула раціону роздроблена, щоб задовольнити потреби вашого кота та підтримувати його в оптимальній кондиції.

Доведена ефективність

Понад 90% котів, яких годували раціоном ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE, досягли зниження ваги за 8 тижнів* . *Внутрішнє дослідження Royal Canin

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ