Light Weight Care
Сухий корм для котів
Лайт Вейт Кер. Повнорацiонний сухий корм для дорослих котів віком від 12 місяців до 7 років, схильних до зайвої ваги
Наявні розміри
400g
1.5kg
Ретельно збалансована формула раціону
Ретельно збалансована формула раціону допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла завдяки: Спеціальна суміш різних типів клітковини для підтримання відчуття ситості. Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення здорової ваги. Збагачений L-карнітином, що сприяє метаболізму жирів. Формула раціону роздроблена, щоб задовольнити потреби вашого кота та підтримувати його в оптимальній кондиції.
Доведена ефективність
Понад 90% котів, яких годували раціоном ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE, досягли зниження ваги за 8 тижнів* . *Внутрішнє дослідження Royal Canin