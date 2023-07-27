Light Weight Care Gravy
Вологий корм для котів
Лайт вейт Кер. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів віком від 12 місяців, рекомендований для обмеження набору зайвої ваги
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Доведена ефективність
Понад 90% котів вага, яких трохи перевищувала норму, годували вологим раціоном ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE. Вони знизили вагу за 8 тижнів*.
Точний баланс вітамінів і мінералів
Формула містить точний баланс вітамінів і мінералів для підтримання оптимального здоров’я та самопочуття.
Адаптований вміст білка
Адаптований вміст білка допомагає підтримувати м’язову масу тіла для досягнення оптимальної ваги. Збагачений L-карнітином, що бере участь у метаболізмі жирів.
Насичений смак
Харчування, яке втамовує голод за рахунок насиченого смаку, щоб підтримувати вашого кота в оптимальній кондиції.
|Вага кота
|Пауч
|Пауч + крокети (г)
|4 кг
|3 + 1/2 Пауч
|1 Пауч + 44г
|* Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.