Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Maine coon

Maine coon

Вологий корм для котів

Мейн Кун Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих котів породи мейн-кун віком від 15 місяців

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Здоров'я кісток і суглобів

Через великі розміри і масивну статуру кота породи мейн-кун його суглоби піддаються значному навантаженню впродовж усього життя тварини. Раціон допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів представників цієї найбільшої породи.

Концентрована енергія

Формула з підвищеним вмістом енергії.

Здоров'я шкіри і шерсті

Допомагає підтримувати здоров'я шкіри та шерсті.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р