Maine coon

Здоров'я кісток і суглобів

Через великі розміри і масивну статуру кота породи мейн-кун його суглоби піддаються значному навантаженню впродовж усього життя тварини. Раціон допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів представників цієї найбільшої породи.