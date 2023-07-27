Maine coon
Вологий корм для котів
Мейн Кун Едалт. Повнораціонний вологий корм для дорослих котів породи мейн-кун віком від 15 місяців
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Здоров'я кісток і суглобів
Через великі розміри і масивну статуру кота породи мейн-кун його суглоби піддаються значному навантаженню впродовж усього життя тварини. Раціон допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів представників цієї найбільшої породи.
Концентрована енергія
Формула з підвищеним вмістом енергії.
Здоров'я шкіри і шерсті
Допомагає підтримувати здоров'я шкіри та шерсті.
М’ясо та субпродукти тваринного пожодження, злакові, риба та рибні продукти, екстракти рослинних протеїнів, субпродукти рослинного походження, олії та жири, мінеральні речовини, вуглеводи, молюски й ракоподібні.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 310 МО; залізо - 11 мг; йод - 0,3 мг; мідь - 2,6 мг; марганець - 3,4 мг; цинк - 34 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 10%; сирий жир - 4,3%; сира зола - 1,4%; сира клітковина - 1,6%.
|Вага (кг)
|Пауч
|1 пауч +сухий корм (г)
|5
|2+3/4
|1 +39
|6
|3+1/4
|1+47
|7
|3+1/2
|1+55
|8
|4
|1+67