Maine Coon Adult

Підтримання здоров'я суглобів

Великий розмір і важка статура мейн-куна можуть створювати підвищене навантаження на суглоби протягом усього життя. Раціон розроблений для підтримання здоров'я кісток і суглобів. Збагачений ЕПК І ДГК.