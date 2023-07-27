Maine Coon Adult
Сухий корм для котів
Мейн Кун Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи мейн-кун віком від 15 місяців.
Наявні розміри
2kg
4kg
10kg
Особливі великі щелепи
Спеціально розроблена крокета кубічної форми адаптована для великих квадратних щелеп котів породи мейн-кун. Унікальна крокета заохочує до разгризання корму, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнин
Підтримання здоров'я суглобів
Великий розмір і важка статура мейн-куна можуть створювати підвищене навантаження на суглоби протягом усього життя. Раціон розроблений для підтримання здоров'я кісток і суглобів. Збагачений ЕПК І ДГК.
Здоров’я серця
Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.
Здоров’я шкіри та шерсті
Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та шерсті.
Здоров’я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|4 - 5 кг
|6 - 7 кг
|8 - 9 кг
|10 кг
|Щоденна кількість
|41 - 48 г
|55 - 61 г
|67 - 73 г
|79 г
|Щоденна кількість Підвищена активність
|52 - 60 г
|69 - 77 г
|84 - 92 г
|99 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|20 - 27 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|34 - 40 г +1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|46 - 52 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|58 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Підвищена активність
|30 - 39 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|47 - 55 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|63 - 70 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy
|78 г + 1 пауч Royal Canin Maine Coon in gravy