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Maine Coon Adult

Maine Coon Adult

Сухий корм для котів

Мейн Кун Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів породи мейн-кун віком від 15 місяців.

Наявні розміри

2kg

4kg

10kg

Яка порція правильна?

Особливі великі щелепи

Спеціально розроблена крокета кубічної форми адаптована для великих квадратних щелеп котів породи мейн-кун. Унікальна крокета заохочує до разгризання корму, що допомагає підтримувати гігієну ротової порожнин

Підтримання здоров'я суглобів

Великий розмір і важка статура мейн-куна можуть створювати підвищене навантаження на суглоби протягом усього життя. Раціон розроблений для підтримання здоров'я кісток і суглобів. Збагачений ЕПК І ДГК.

Здоров’я серця

Таурин, ЕПК і ДГК допомагають підтримувати здорову роботу серця.

Здоров’я шкіри та шерсті

Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та шерсті.

Здоров’я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р