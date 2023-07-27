Mother & Babycat
Сухий корм для котів
Мазер & Бебікет. Повнораціонний сухий корм для кішки у період вагітності та лактації, а також для кошенят віком від 1 до 4 місяців.
Наявні розміри
400g
2kg
4kg
Підтримання здоров’я кішки та кошенят
Мазер енд Бебікет* – це унікальне харчове рішення, яке адаптоване до високих енергетичних потреб кішки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального розвитку кошенят протягом першої фази росту.
Міцна імунна система
Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е та С.
Розвиток мозку
Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.
Дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, кукурудзяне борошно, пшеничний глютен*, рис, гідролізат протеїнів тваринного походження, дріжджові продукти, буряковий жом, рослинна клітковина, соєва олія, мінеральні речовини, риб’ячий жир, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело мананолігосахаридів та бета-глюканів) (0,30%), олія водоростей роду шізохітріум (джерело ДГК), борошно чорнобривців прямостоячих. * L.I.P. – білки, дібрані за принципом високої перетравності.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 25500 MO; вітамін D3 - 1000 MO; залiзо (3b103) - 33 мг; йод (3b201, 3b202) - 3,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 10 мг; марганець (3b502, 3b504) - 43 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 130 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,04 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 5 г. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти:
* L.I.P. – білки, відібрані за принципом високої перетравності.
|Вік кошеняти (місяці)
|1
|2
|3
|4
|Вага кошеняти (кг)
|0.6 - 0.9
|0.8 - 1.2
|1.4 - 2.1
|1.8 - 2.75
|Норма годування (г/день)
|26
|45
|56
|61
|Вага кота (кг)
|Лактація: 6 тижнів
|Лактація: 9 тижнів
|2
|38
|58
|3
|50
|78
|4
|62
|95
|5
|72
|112
|6
|82
|127
|7
|92
|142