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Mother & Babycat

Mother & Babycat

Сухий корм для котів

Мазер & Бебікет. Повнораціонний сухий корм для кішки у період вагітності та лактації, а також для кошенят віком від 1 до 4 місяців.

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

Підтримання здоров’я кішки та кошенят

Мазер енд Бебікет* – це унікальне харчове рішення, яке адаптоване до високих енергетичних потреб кішки наприкінці вагітності та під час лактації для оптимального розвитку кошенят протягом першої фази росту.

Міцна імунна система

Підтримує розвиток здорової імунної системи кошенят за допомогою комплексу нутрієнтів з науково доведеною ефективністю, в т. ч. вітамінів Е та С.

Розвиток мозку

Збагачений омега-3 жирними кислотами (ДГК) для підтримання розвитку мозку та здорового зору кошенят.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р