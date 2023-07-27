Persian Adult
Сухий корм для котів
Першіан Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів персидської породи віком від 12 місяців.
Наявні розміри
2kg
Особливі щелепи брахіцефалів
Спеціально розроблена мигдалеподібна крокета має оптимальну площу контактної поверхні, щоб персидській кіт міг легко її захоплювати та розгризати.
Здоров'я довгої шерсті
Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри, здоров'я шкіри загалом та красу шерсті. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 і омега-6.
Зменшення утворення грудочок шерсті
Спеціальна суміш різних типів клітковини (включаючи багатий на слиз подорожник) допомагає природним чином стимулювати кишковий транзит, виводити грудочки шерсті та контролювати їх утворення.
Здорове травлення
Високоперетравний білок (L.I.P.*) та пребіотики, що допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Здоров'я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Щоденна кількість
|33 г
|40 г
|47 г
|54 г
|Щоденна кількість Підвищена активність
|41 г
|50 г
|59 г
|67 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|11 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|18 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|25 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|32 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Підвищена активність
|19 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|29 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|37 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|45 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty