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Persian Adult

Persian Adult

Сухий корм для котів

Першіан Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів персидської породи віком від 12 місяців.

Наявні розміри

2kg

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Особливі щелепи брахіцефалів

Спеціально розроблена мигдалеподібна крокета має оптимальну площу контактної поверхні, щоб персидській кіт міг легко її захоплювати та розгризати.

Здоров'я довгої шерсті

Ексклюзивний комплекс нутрієнтів допомагає підтримувати бар’єрну функцію шкіри, здоров'я шкіри загалом та красу шерсті. Раціон збагачений жирними кислотами омега-3 і омега-6.

Зменшення утворення грудочок шерсті

Спеціальна суміш різних типів клітковини (включаючи багатий на слиз подорожник) допомагає природним чином стимулювати кишковий транзит, виводити грудочки шерсті та контролювати їх утворення.

Здорове травлення

Високоперетравний білок (L.I.P.*) та пребіотики, що допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Здоров'я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р