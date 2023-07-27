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Protein Exigent

Protein Exigent

Сухий корм для котів

Протеін Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів, вибагливих до поживності корму, віком від 1 до 7 років

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

Яка порція правильна?

Вибагливість до рівня білка в раціоні

Деяких вибагливих до корму котів більш за все приваблює високий рівень вмісту білка в кормі. PROTEIN EXIGENT містить оптимальний баланс білків, жирів і вуглеводів спеціально для задоволення природних уподобань таких котів.

Оптимальна вага

Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу вибагливих котів.

Відповідність індивідуальним уподобанням

У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.

Здоров'я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р