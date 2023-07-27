Protein Exigent
Сухий корм для котів
Протеін Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів, вибагливих до поживності корму, віком від 1 до 7 років
Наявні розміри
400g
2kg
10kg
Вибагливість до рівня білка в раціоні
Деяких вибагливих до корму котів більш за все приваблює високий рівень вмісту білка в кормі. PROTEIN EXIGENT містить оптимальний баланс білків, жирів і вуглеводів спеціально для задоволення природних уподобань таких котів.
Оптимальна вага
Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу вибагливих котів.
Відповідність індивідуальним уподобанням
У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.
Здоров'я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостатня вага
|52 г
|64 г
|75 г
|-
|нормальна вага
|43 г
|53 г
|62 г
|71 г
|зайва вага
|-
|43 г
|50 г
|57 г