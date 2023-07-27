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Savour Exigent

Savour Exigent

Сухий корм для котів

Савур Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів, вибагливих до смакових якостей раціону, віком від 12 місяців до 7 років.

Наявні розміри

400g

2kg

10kg

Яка порція правильна?

Подвійне стимулювання сприйняття

Деяких вибагливих до корму котів більш за все приваблює різноманіття у мисці. SAVOUR EXIGENT має два взаємодоповнюючих види крокет з різними складом і текстурою для стимулювання природних уподобань таких котів.

Оптимальна вага

Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу вибагливих котів.

Відповідність індивідуальним уподобанням

У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.

Здоров’я сечовидільної системи

Формула раціону сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи дорослих котів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р