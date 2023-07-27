Savour Exigent
Сухий корм для котів
Савур Ексіджент. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів, вибагливих до смакових якостей раціону, віком від 12 місяців до 7 років.
Наявні розміри
400g
2kg
10kg
Подвійне стимулювання сприйняття
Деяких вибагливих до корму котів більш за все приваблює різноманіття у мисці. SAVOUR EXIGENT має два взаємодоповнюючих види крокет з різними складом і текстурою для стимулювання природних уподобань таких котів.
Оптимальна вага
Адаптована калорійність раціону допомагає підтримувати оптимальну вагу вибагливих котів.
Відповідність індивідуальним уподобанням
У кожного кота є свої природні вподобання при виборі корму: ароматичний профіль, різноманіття текстур і форм крокет або рівень вмісту білка. Компанія Royal Canin розробила 3 різні формули для задоволення потреб навіть найвибагливіших до корму котів.
Здоров’я сечовидільної системи
Формула раціону сприяє підтриманню здоров'я сечовидільної системи дорослих котів.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|недостатня вага
|51 г
|63 г
|74 г
|-
|нормальна вага
|43 г
|53 г
|62 г
|70 г
|зайва вага
|-
|42 г
|49 г
|56 г