Sensory™ Feel Morsels in gravy
Вологий корм для котів
Сенсорi Філ (шматочки у соусі). Повнораціонний вологий корм для дорослих котів, що стимулює витончене відчуття унікальних текстур
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
12 x 85g
Стимуляція відчуття в ротовій порожнині
Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур.
Стимуляція органів чуття
Благополуччя котів покращується, коли раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їх відчуття під час годування. Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур
Інстинктивне уподобання
Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.
Здоров’я сечовидільної системи
Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, риба та рибні субпродукти, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, олії та жири, вуглеводи.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 – 60 МО, залізо (3b103) – 3 мг, йод (3b202) – 0,35 мг, мідь (3b405, 3b406) – 2,8 мг, марганець (3b502, 3b503, 3b504) – 1 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 10 мг.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн – 10,5%; сирий жир – 2,8%; сира зола – 1,5%; сира клітковина – 0,5%; Безазотисті екстрактивні речовини – 5,1%.
|Вага кота
|Паучів
|Пауч + сухий корм
|4 кг
|2+1/2
|1+35г