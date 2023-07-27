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Sensory™ Feel Morsels in jelly

Sensory™ Feel Morsels in jelly

Вологий корм для котів

Сенсорi Філ (шматочки у желе). Повнораціонний вологий корм для дорослих котів, що стимулює витончене відчуття унікальних текстур

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Стимуляція відчуття в ротовій порожнині

Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур.

Стимуляція органів чуття

Благополуччя котів покращується, коли раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їх відчуття під час годування. Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р