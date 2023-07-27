Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Sensory™ Smell Chunks in gravy

Sensory™ Smell Chunks in gravy

Вологий корм для котів

Сенсорi Смел (шматочки у соусі). Повнораціонний вологий корм для дорослих котів, що стимулює cтимулює сильні нюхові рецептори у котів.

Наявні розміри

1 x 85g

12 x 85g

Яка порція правильна?

Стимуляція запахом

Стимулює сильні нюхові рецептори у котів.

Стимуляція органів чуття

Благополуччя котів покращується, коли раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їх відчуття під час годування. Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур.

Інстинктивне уподобання

Формула відповідає оптимальному макронутрієнтному профілю, якому дорослі коти інстинктивно надають перевагу.

Здоров’я сечовидільної системи

Допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р