Sensory™ Taste Chunks in gravy

Стимуляція органів чуття

Благополуччя котів покращується, коли раціон забезпечує сенсорні варіації. ROYAL CANIN® SENSORY стимулює органи чуття котів і покращує їх відчуття під час годування. Стимулює у котів витончене відчуття унікальних текстур.