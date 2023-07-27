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Siamese Adult

Siamese Adult

Сухий корм для котів

Саямейз Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів сіамської породи віком від 12 місяців.

Наявні розміри

400g

10kg

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Особливі щелепи сіамського кота

Спеціально розроблена крокета у формі туби адаптована для вузької та довгої морди сіамського кота. Ця унікальна крокета заохочує до розгризання, що допомагає знизити швидкість поїдання корму.

Струнке м'язисте тіло

Підвищений рівень білків (38%) та помірний рівень жиру (16%) допомагають підтримувати тіло кота сіамської породи струнким і м'язистим. Раціон збагачений L-карнітином, що бере участь у здоровому метаболізмі жирів.

Здоров'я травної системи

Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.

Здоров’я та блиск шерсті

Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та блиск шерсті.

Здоров’я сечовидільної системи

Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р