Siamese Adult
Сухий корм для котів
Саямейз Едалт. Повнораціонний сухий корм для дорослих котів сіамської породи віком від 12 місяців.
Наявні розміри
400g
10kg
Особливі щелепи сіамського кота
Спеціально розроблена крокета у формі туби адаптована для вузької та довгої морди сіамського кота. Ця унікальна крокета заохочує до розгризання, що допомагає знизити швидкість поїдання корму.
Струнке м'язисте тіло
Підвищений рівень білків (38%) та помірний рівень жиру (16%) допомагають підтримувати тіло кота сіамської породи струнким і м'язистим. Раціон збагачений L-карнітином, що бере участь у здоровому метаболізмі жирів.
Здоров'я травної системи
Високоперетравний білок (L.I.P.*) і пребіотики, які допомагають підтримувати баланс кишкової флори. *L.I.P.: білки, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
Здоров’я та блиск шерсті
Специфічні амінокислоти, вітаміни, жирні кислоти омега-3 та омега-6 допомагають підтримувати здоров’я шкіри та блиск шерсті.
Здоров’я сечовидільної системи
Баланс мінеральних речовин у раціоні допомагає підтримувати здоров’я сечовидільної системи дорослого кота.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|Щоденна кількість
|33 г
|41 г
|48 г
|55 г
|Щоденна кількість Висока активність
|42 г
|51 г
|60 г
|68 г
|Щоденна кількість (крокети + пауч)
|12 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|20 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|27 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|34 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|Щоденна кількість (крокети + пауч) Висока активність
|21 г +1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|30 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|39 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty
|47 г + 1 пауч Royal Canin Intense Beauty