Ageing 12+ Sterilised
Сухий корм для котів
Ейджинг 12+ Стерелайзд. Повнорацiонний сухий корм для старіючих стерилізованих котів віком від 12 років
Наявні розміри
Яка порція правильна?
2kg
Контроль ваги
У деяких старіючих котів із віком знижується рівень активності, що призводить до набирання зайвої ваги. Раціон AGEING STERILISED 12+ містить помірний рівень жиру, що допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла.
Комплекс для підтримання здоров'я у зрілому віці
Раціон містить запатентований* комплекс антиоксидантів, в т.ч. лікопен, а також омега-3 жирні кислоти для підтримання всіх систем організму в процесі старіння. * Франція, патент № ЕР1146870
Здоров'я нирок
Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.
Здоров'я сечовидільної системи
Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.
Кукурудза, ізолят рослинних протеїнів*, кукурудзяне борошно, дегідратовані протеїни м’яса птиці, пшениця, кукурудзяний глютен, тваринні жири, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, екстракт цикорію, мінеральні речовини, риб’ячий жир, соєва олія, дріжджі та їх частки, томат (джерело лікопену), фруктоолiгосахариди, оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), гідролізат із панцира ракоподібних (джерело глюкозаміну), олія огірочника, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки(на 1 кг): харчові добавки: вітамін A: 19 000 MO, вітамін D3: 700 MO, E1 (залiзо): 40 мг, E2 (йод): 4 мг, E4 (мiдь): 12 мг, E5 (марганець): 52 мг, E6 (цинк): 154 мг, E8 (селен): 0,07 мг. Сенсорні добавки:екстракт чаю (джерело поліфенолів): 0,6 г. Консерванти. Антиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 30%; сирий жир - 15%; сира зола - 5,4%; сира клітковина - 4,9%; фосфор - 0,6%; на 1 кг: Омега 3 жирні кислоти - 10,9 г; лікопен - 6,5 мг;
*L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
|Вага
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|6 кг
|нормальна вага
|44 г
|54 г
|63 г
|72 г
|зайва вага
|35 г
|43 г
|50 г
|57 г
|нормальна вага (сухий корм + пауч Royal Canin Ageing 12+)
|24 г + 1 пауч
|34 г + 1 пауч
|44 г + 1 пауч
|52 г + 1 пауч
|зайва вага (сухий корм + пауч Royal Canin Ageing 12+)
|16 г + 1 пауч
|24 г + 1 пауч
|31 г + 1 пауч
|38 г + 1 пауч