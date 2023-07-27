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Ageing 12+ Sterilised

Ageing 12+ Sterilised

Сухий корм для котів

Ейджинг 12+ Стерелайзд. Повнорацiонний сухий корм для старіючих стерилізованих котів віком від 12 років

Наявні розміри

2kg

Яка порція правильна?

Контроль ваги

У деяких старіючих котів із віком знижується рівень активності, що призводить до набирання зайвої ваги. Раціон AGEING STERILISED 12+ містить помірний рівень жиру, що допомагає підтримувати оптимальну кондицію тіла.

Комплекс для підтримання здоров'я у зрілому віці

Раціон містить запатентований* комплекс антиоксидантів, в т.ч. лікопен, а також омега-3 жирні кислоти для підтримання всіх систем організму в процесі старіння. * Франція, патент № ЕР1146870

Здоров'я нирок

Допомагає підтримувати здоров’я нирок завдяки адаптованому рівню фосфору.

Здоров'я сечовидільної системи

Формула раціону допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи дорослого кота.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р