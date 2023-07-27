Ageing 12+ Sterilised

Комплекс для підтримання здоров'я у зрілому віці

Раціон містить запатентований* комплекс антиоксидантів, в т.ч. лікопен, а також омега-3 жирні кислоти для підтримання всіх систем організму в процесі старіння. * Франція, патент № ЕР1146870