Urinary Care Gravy
Вологий корм для котів
Наявні розміри
Яка порція правильна?
1 x 85g
Доведена ефективність
За 10 днів сприяє підтриманню здоров’я сечовивідних шляхів у здорових котів, яких годували сухими та вологими раціонами ROYAL CANIN® URINARY CARE*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.
Підтримання здоров’я сечовивідних шляхів
Раціон можна використовувати протягом тривалого часу для підтримання здоров’я сечовивідних шляхів.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, мінеральні речовини, субпродукти рослинного походження, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 250 MO; залiзо (3b103) - 2 мг; йод (3b202) - 0,24 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 1,9 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 0,5 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 5 мг.