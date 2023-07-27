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Urinary Care Gravy

Urinary Care Gravy

Вологий корм для котів

Наявні розміри

1 x 85g

Яка порція правильна?

Доведена ефективність

За 10 днів сприяє підтриманню здоров’я сечовивідних шляхів у здорових котів, яких годували сухими та вологими раціонами ROYAL CANIN® URINARY CARE*. *Внутрішнє дослідження Royal Canin.

Підтримання здоров’я сечовивідних шляхів

Раціон можна використовувати протягом тривалого часу для підтримання здоров’я сечовивідних шляхів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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