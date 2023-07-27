ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Anallergenic — повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НКР), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:-діагностика: елімінаційна дієта-дієтотерапія; Атопічний дерматит котів (FAD), пов'язаний із небажаною реакцією на корм. Запальні захворювання кишечника (IBD). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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