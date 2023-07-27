Anallergenic
Сухий корм для котів
Аналердженік Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
2kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Олігопептиди
Низькомолекулярні пептиди для зниження ризику виникнення небажаних реакцій на корм.
Виключення алергенів
Формула та виробничий процес спрямовані на виключення джерел харчових алергенів.
Бар'єрна функція шкіри
Формула та виробничий процес спрямовані на виключення джерел харчових алергенів.
Комплекс антиоксидантів
Комплекс антиоксидантів синергічної дії, що допомагає нейтралізувати вільні радикали.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|39
|3/8
|32
|3/8
|26
|2/8
|2,5
|46
|4/8
|38
|3/8
|30
|3/8
|3
|52
|4/8
|43
|4/8
|35
|3/8
|3,5
|58
|5/8
|48
|4/8
|39
|3/8
|4
|64
|5/8
|53
|5/8
|42
|4/8
|4,5
|69
|6/8
|58
|5/8
|46
|4/8
|5
|75
|6/8
|62
|5/8
|50
|4/8
|5,5
|80
|7/8
|67
|6/8
|53
|5/8
|6
|85
|7/8
|71
|6/8
|57
|5/8
|6,5
|90
|1
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|95
|1
|79
|7/8
|63
|5/8
|7,5
|100
|1+1/8
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|104
|1+1/8
|87
|7/8
|69
|6/8
|8,5
|109
|1+1/8
|91
|1
|73
|6/8
|9
|113
|1+2/8
|95
|1
|76
|6/8
|9,5
|118
|1+2/8
|98
|1
|79
|7/8
|10
|122
|1+2/8
|102
|1+1/8
|81
|7/8
|*м.с - мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Anallergenic — повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НКР), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту:-діагностика: елімінаційна дієта-дієтотерапія; Атопічний дерматит котів (FAD), пов'язаний із небажаною реакцією на корм. Запальні захворювання кишечника (IBD). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.