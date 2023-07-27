ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІЛЬНО ЗАСВОЮВАНІ ПРОТЕЇНИ (L.I.P.)

** L.I.P. - протеїни, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності. *** Трипсиновий гідролізат Альфа-S1.0 казеїну коров’ячого молока - 0,94 г/кг ****Значення відображають лише рівні, додані до формули, а не ті, які є природними компонентами раціону