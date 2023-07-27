Calm
Сухий корм для котів
Калм Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів для підтримання тварин у стані спокою
Наявні розміри
2kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання тварини в стані спокою
Містить гідролізований молочний білок та l-триптофан, що допомагає корегувати поведінку котів, схильних до змін поведінки в незвичних умовах та ситуаціях.
Контроль утворення грудочок шерсті
Суміш різних типів клітковини (у тому числі, насіння подорожника) допомагає контролювати утворення грудочок шерсті та сприяє їх виведенню.
Бар'єрна функція шкіри
Створений для підтримання природного захисного бар’єру та здоров’я шкіри.
С/O індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|41
|1/2
|34
|1/2
|28
|1/2
|3
|55
|1/2
|46
|1/2
|37
|1/2
|4
|68
|1
|56
|1/2
|45
|1/2
|5
|79
|1
|66
|1
|53
|1/2
|6
|90
|1
|75
|1/2
|60
|1/2
|7
|101
|1
|84
|1
|67
|1
|8
|111
|1
|92
|1
|74
|1
|9
|120
|1+1/2
|101
|1
|80
|1
|10
|130
|1+1/2
|108
|1
|87
|1
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.