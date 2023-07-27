Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Calm

Calm

Сухий корм для котів

Калм Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів для підтримання тварин у стані спокою

Наявні розміри

2kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання тварини в стані спокою

Містить гідролізований молочний білок та l-триптофан, що допомагає корегувати поведінку котів, схильних до змін поведінки в незвичних умовах та ситуаціях.

Контроль утворення грудочок шерсті

Суміш різних типів клітковини (у тому числі, насіння подорожника) допомагає контролювати утворення грудочок шерсті та сприяє їх виведенню.

Бар'єрна функція шкіри

Створений для підтримання природного захисного бар’єру та здоров’я шкіри.

С/O індекс

Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р