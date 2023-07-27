Early Renal Feline — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для котів старше 7 років, що мають ознаки старіння. Показання: Рання стадія хронічної хвороби нирок¹ (1-а стадія і рання 2-а стадія за iris (міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) та/або Зрілі коти старші 7 років, що мають явні ознаки старіння.; ¹ без протеїнурії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.