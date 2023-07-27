Реєструйся та отримуй знижку 15% в офіційному інтернет-магазині

Зареєструватись
Early Renal

Early Renal

Сухий корм для котів

Ерлі Ренал Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок

Наявні розміри

400 g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Early Renal Feline — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для котів старше 7 років, що мають ознаки старіння. Показання: Рання стадія хронічної хвороби нирок¹ (1-а стадія і рання 2-а стадія за iris (міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) та/або Зрілі коти старші 7 років, що мають явні ознаки старіння.; ¹ без протеїнурії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПЕРЕВАГИ

Раннє підтримання нирок

Формула із помірним рівнем фосфора, ЕПК+ДГК та комплексом антиоксидантів для підтримання функції нирок при перших ознаках ураження.

Підтримання здоров’я у зрілому віці

Розроблено з використанням нутрієнтів, в т.ч. антиоксидантів та новозеландської зеленогубої мідії, для боротьби з ранніми ознаками старіння.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, в т. ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ