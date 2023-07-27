Early Renal
Сухий корм для котів
Ерлі Ренал Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях нирок
Наявні розміри
400 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Early Renal Feline — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для котів старше 7 років, що мають ознаки старіння. Показання: Рання стадія хронічної хвороби нирок¹ (1-а стадія і рання 2-а стадія за iris (міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) та/або Зрілі коти старші 7 років, що мають явні ознаки старіння.; ¹ без протеїнурії. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.
Раннє підтримання нирок
Формула із помірним рівнем фосфора, ЕПК+ДГК та комплексом антиоксидантів для підтримання функції нирок при перших ознаках ураження.
Підтримання здоров’я у зрілому віці
Розроблено з використанням нутрієнтів, в т.ч. антиоксидантів та новозеландської зеленогубої мідії, для боротьби з ранніми ознаками старіння.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, в т. ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
|Вага у дорослому віці
|Недостатня
|Нормальна
|Зайва
|Вага кота (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|40
|4/8
|33
|3/8
|27
|3/8
|2.5
|47
|5/8
|39
|4/8
|31
|3/8
|3
|53
|5/8
|45
|4/8
|36
|4/8
|3.5
|60
|6/8
|50
|5/8
|40
|4/8
|4
|65
|6/8
|55
|5/8
|44
|4/8
|4.5
|71
|7/8
|59
|6/8
|47
|5/8
|5
|77
|1
|64
|6/8
|51
|5/8
|5.5
|82
|1
|68
|7/8
|55
|5/8
|6
|87
|1+1/8
|73
|7/8
|58
|6/8
|6.5
|92
|1+1/8
|77
|1
|62
|6/8
|7
|97
|1+2/8
|81
|1
|65
|6/8
|7.5
|102
|1+2/8
|85
|1
|68
|7/8
|8
|107
|1+2/8
|89
|1+1/8
|71
|7/8
|8.5
|112
|1+3/8
|93
|1+1/8
|75
|7/8
|9
|116
|1+3/8
|97
|1+2/8
|78
|1
|9.5
|121
|1+4/8
|101
|1+2/8
|81
|1
|10
|126
|1+4/8
|105
|1+2/8
|84
|1