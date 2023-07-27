ПОКАЗАННЯ Рання стадія хронічної хвороби нирок¹ (1-а стадія і рання 2-а стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) та/або Зрілі коти старші 7 років, що мають явні ознаки старіння. ¹ Без протеїнурії ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація ¹ Без протеїнурії РЕКОМЕНДАЦІЇ Раціон Early Renal (Ерлі Ренал Фелін) рекомендується, коли у кота діагностовано ХХН 1-ї стадії або рання 2-а стадія і до тих пір, поки рівень креатиніну не вийде за межі норми. На цьому етапі кота слід перевести на раціон Renal (Ренал Фелін). Перед початком використання потрібна консультація ветеринарного лікаря. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.