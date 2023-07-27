Early Renal
Вологий корм для котів
ЕРЛІ РЕНАЛ (тонкі скибочки в соусі) — повнораціонний дієтичний корм для котів, призначений для підтримки функції нирок при хронічній нирковій недостатності. Рекомендується для котів старше 7 років, що мають ознаки старіння.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ Рання стадія хронічної хвороби нирок¹ (1-а стадія і рання 2-а стадія за IRIS (Міжнародне товариство з вивчення хвороб нирок)) та/або Зрілі коти старші 7 років, що мають явні ознаки старіння. ¹ Без протеїнурії ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація ¹ Без протеїнурії РЕКОМЕНДАЦІЇ Раціон Early Renal (Ерлі Ренал Фелін) рекомендується, коли у кота діагностовано ХХН 1-ї стадії або рання 2-а стадія і до тих пір, поки рівень креатиніну не вийде за межі норми. На цьому етапі кота слід перевести на раціон Renal (Ренал Фелін). Перед початком використання потрібна консультація ветеринарного лікаря. Пам’ятайте, що тварині слід забезпечити постійний доступ до питної води.
Раннє підтримання нирок
Формула із помірним рівнем фосфора, ЕПК+ДГК та комплексом антиоксидантів для підтримання функції нирок при перших ознаках ураження.
Підтримання здоров’я у зрілому віці
Розроблено з використанням нутрієнтів, в т.ч. антиоксидантів та новозеландської зеленогубої мідії, для боротьби з ранніми ознаками старіння.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула зі збалансованим вмістом різних типів клітковини, в т. ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
|-
|-
|Вага у дорослому віці
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостатня
|-
|Нормальна
|-
|Зайва
|-
|Вага кота (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|145
|1+1/2
|120
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|170
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3.5
|220
|2+1/2
|180
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4.5
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|280
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5.5
|300
|3+1/2
|250
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|265
|3
|215
|2+1/2
|6.5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|355
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7.5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|8.5
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|9.5
|445
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
|10
|460
|5+1/2
|385
|4+1/2
|305
|3+1/2