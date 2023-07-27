Gastrointestinal
Вологий корм для котів
Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення
Наявні розміри
1 x 85g
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об'єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.
S/O індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2,5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3,5
|220
|2+1/2
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|240
|3
|200
|2+1/2
|160
|2
|4,5
|265
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|5
|285
|3+1/2
|235
|3
|190
|2
|5,5
|305
|3+1/2
|255
|3
|200
|2+1/2
|6
|320
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|6,5
|340
|4
|285
|3+1/2
|225
|2+1/2
|7
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|7,5
|380
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8
|395
|4+1/2
|330
|4
|265
|3
|8,5
|415
|5
|345
|4
|275
|3
|9
|430
|5
|360
|4
|285
|3+1/2
|9,5
|445
|5
|375
|4+1/2
|300
|3+1/2
|10
|465
|5+1/2
|385
|4+1/2
|310
|3+1/2
|*м.с-мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, в реабілітаційний період та в період одужання. Показання: Гостра і хронічна діарея; Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань. Протипоказання: Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія. 1 У цьому випадку рекомендовано дієту Gastrointestinal MODERATE CALORIE.