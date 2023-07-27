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Gastrointestinal Fibre Response

Gastrointestinal Fibre Response

Сухий корм для котів

Гастроінтестінал Файбер Респонс Фелін. Спеціальний корм для котів при розладах травлення

Наявні розміри

400g

2kg

4kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Підтримання кишкового транзиту

Спеціалізована формула (з високим вмістом подорожника), яка допомагає підтримувати здоровий кишковий транзит.

Необхідний рівень енергії

Необхідний рівень енергії допомагає підтримувати оптимальну вагу тіла.

S/O index

Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Fibre Response — це спеціальний раціон для котів. Рекомендується при гострих та хронічних закрепах. Показання: Гострий або хронічний закреп; Необструктивний мегаколон¹; Протипоказання: Кишкова непрохідність; Обструктивний мегаколон*; *Під наглядом ветеринарного лікаря.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р