Gastrointestinal Kitten
Вологий корм для котів
Гастроінтестінал Кіттен Фелін. Повнораціонний спеціальний корм для котів при розладах травлення
Наявні розміри
1 x 195g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, у т.ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Здоровий ріст
Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб кошенят.
Адаптована текстура
Спеціальна текстура мусу полегшує споживання корму кошенятами, у яких знижений апетит. Допомагає здійснити перехід від молока до твердого корму.
|Кошеня
|Вага у дорослому віці
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3 кг
|-
|4 кг
|-
|5 кг
|-
|Вік кошеняти (місяці)
|грам
|банка
|грам
|банка
|грам
|банка
|1
|136
|1/2
|147
|1
|180
|1
|2
|158
|1
|186
|1
|211
|1
|3
|202
|1
|235
|1
|274
|1+1/2
|4
|218
|1
|254
|1+1/2
|300
|1+1/2
|5
|225
|1
|265
|1+1/2
|313
|1+1/2
|6
|218
|1
|257
|1+1/2
|304
|1+1/2
|7
|208
|1
|247
|1+1/2
|291
|1+1/2
|8
|196
|1
|235
|1
|276
|1+1/2
|9
|184
|1
|222
|1
|262
|1+1/2
|10
|174
|1
|211
|1
|248
|1+1/2
|11
|165
|1
|202
|1
|236
|1
|12
|159
|1
|195
|1
|229
|1
|Лактуюча кішка
|Мінімальна норм для вагітних (3й тиждень)
|Максимальна норм для вагітних (9й тиждень)
|Лактація
|Вага (кг)
|грам
|банка
|грам
|банка
|грам
|банка
|3
|210
|1
|324
|1+3/4
|191
|1
|4
|257
|1+1/4
|397
|2
|234
|1+1/4
|5
|301
|1+1/2
|466
|2+1/2
|274
|1+1/2
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Kitten — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендуется для кошенят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих кішок) у випадках: Гостра та хронічна діарея (в т.ч. діарея під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань.