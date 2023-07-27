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Gastrointestinal Kitten

Gastrointestinal Kitten

Вологий корм для котів

Гастроінтестінал Кіттен Фелін. Повнораціонний спеціальний корм для котів при розладах травлення

Наявні розміри

1 x 195g

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НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, у т.ч. пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Здоровий ріст

Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб кошенят.

Адаптована текстура

Спеціальна текстура мусу полегшує споживання корму кошенятами, у яких знижений апетит. Допомагає здійснити перехід від молока до твердого корму.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Kitten — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендуется для кошенят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих кішок) у випадках: Гостра та хронічна діарея (в т.ч. діарея під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р