ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Kitten — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендуется для кошенят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих кішок) у випадках: Гостра та хронічна діарея (в т.ч. діарея під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань.

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