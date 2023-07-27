Gastrointestinal Kitten
Сухий корм для котів
Гастроінтестінал Кіттен Фелін. Повнораціонний спеціальний корм для котів при розладах травлення
Наявні розміри
400g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб кошенят.
Здоровий ріст
Формула з високим рівнем енергії та адаптованим вмістом нутрієнтів (в т. ч. протеїн та кальцій) для задоволення харчових потреб кошенят.
Легке розмочування
Крокета, що легко розмочується, для полегшення споживання корму кошенятами зі зниженим апетитом. Допомогає здійснити перехід від молока до твердого корму.
|Кошеня
|Вага у дорослому віці
|3 кг
|4 кг
|5 кг
|Вік кошеняти (місяці)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|1
|24
|2/8
|27
|2/8
|34
|2/8
|2
|39
|3/8
|46
|3/8
|52
|4/8
|3
|50
|3/8
|58
|4/8
|67
|5/8
|4
|54
|4/8
|63
|4/8
|74
|5/8
|5
|55
|4/8
|65
|5/8
|77
|5/8
|6
|54
|4/8
|63
|4/8
|75
|5/8
|7
|51
|4/8
|61
|4/8
|72
|5/8
|8
|48
|3/8
|58
|4/8
|68
|5/8
|9
|45
|3/8
|55
|4/8
|64
|4/8
|10
|43
|3/8
|52
|4/8
|61
|4/8
|11
|41
|3/8
|50
|3/8
|58
|4/8
|12
|39
|3/8
|48
|3/8
|56
|4/8
|Лактуюча кішка
|Мінімальна норм для вагітних (3й тиждень)
|Максимальна норм для вагітних (9й тиждень)
|Лактація
|Вага (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|3
|52
|2/8
|80
|3/8
|4
|63
|2/8
|98
|3/8
|без обмежень
|5
|74
|2/8
|115
|4/8
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Kitten — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для кошенят у період відлучення та до дорослого віку (та для вагітних / лактуючих кішок) у випадках: Гостра та хронічна діарея (в т.ч. діарея під час відлучення); Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань.