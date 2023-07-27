ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Gastrointestinal Moderate Calorie – це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, та для компенсації порушень травлення. Показання: Коти із зайвою вагою (або коти, схильні до набору зайвої ваги) у випадках: Гостра та хронічна діарея; Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань; Коти у випадках: Панкреатит; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія.Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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