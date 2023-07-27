Gastrointestinal Moderate Calorie
Сухий корм для котів
Гастроінтестінал Модерет Келорі. Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення
Наявні розміри
400g
2kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Помірна калорійність
Помірна калорійність допомагає підтримувати оптимальну вагу тіла.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.
S/O індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|41
|3/8
|34
|3/8
|27
|2/8
|3
|55
|5/8
|46
|4/8
|36
|3/8
|4
|67
|6/8
|56
|5/8
|45
|4/8
|5
|79
|7/8
|66
|6/8
|52
|4/8
|6
|89
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|7
|100
|1
|83
|7/8
|66
|6/8
|8
|110
|1+1/8
|87
|7/8
|70
|6/8
|9
|119
|1+2/8
|99
|1
|83
|7/8
|10
|129
|1+3/8
|107
|1+1/8
|86
|7/8
|м.с. - мірні стакани
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Gastrointestinal Moderate Calorie – це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується при гострих розладах шлунково-кишкового тракту, та для компенсації порушень травлення. Показання: Коти із зайвою вагою (або коти, схильні до набору зайвої ваги) у випадках: Гостра та хронічна діарея; Гастрит; Запальні захворювання кишечника (IBD); Коліт; Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO); Порушення травлення/абсорбції поживних речовин; Порушення апетиту, відновлення харчування після хірургічних втручань; Коти у випадках: Панкреатит; Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія.Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.