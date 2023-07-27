Gastrointestinal Moderate Calorie
Вологий корм для котів
Гастро-Інтестінал Модерет Келорі Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення
Наявні розміри
Яка порція правильна?
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання травної системи
Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Помірна калорійність
Помірна калорійність допомагає підтримувати оптимальну вагу тіла.
Висока смакова привабливість
Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, олії та жири, вуглеводи, дріжджі. Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності: субпродукти птиці та свинини, кукурудзяне борошно, суміш кукурудзяного крохмалю.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 - 240 MO; залiзо (3b103) - 2 мг; йод (3b202) - 0,3 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 2,4 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) - 0,7 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 7 мг. Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження - 1,8 г.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 7,0%; сирий жир - 2,9%; сира зола - 1,6%; сира клітковина - 0,9%; вологість - 82,0%; натрій - 0,11%; калій - 0,14%; жирні кислоти: омега-3 - 0,14%, омега-6 - 0,6%.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|195
|2+1/2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3
|260
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|4
|320
|4
|265
|3
|215
|2+1/2
|5
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|6
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|7
|475
|5+1/2
|400
|4+1/2
|320
|4
|8
|535
|6
|440
|5
|350
|4
|9
|570
|6+1/2
|475
|5+1/2
|380
|4+1/2
|10
|615
|7
|515
|6
|410
|5
|*м.с - мірних стаканів