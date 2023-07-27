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Gastrointestinal Moderate Calorie

Gastrointestinal Moderate Calorie

Вологий корм для котів

Гастро-Інтестінал Модерет Келорі Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при розладах травлення

Наявні розміри

12 x 85g

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання травної системи

Високозасвоювана формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.

Помірна калорійність

Помірна калорійність допомагає підтримувати оптимальну вагу тіла.

Висока смакова привабливість

Висока смакова привабливість для задоволення зниженого апетиту.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р