Hepatic
Сухий корм для котів
Гепатік Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях печінки
Наявні розміри
2kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Адаптований рівень протеїнів
Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.
Низький рівень міді
Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.
Високий рівень енергії
Високий рівень енергії забезпечує зменшення об'єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.
S/O index
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|3
|49
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|4
|60
|4/8
|50
|4/8
|40
|4/8
|5
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|6
|81
|7/8
|67
|5/8
|54
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|6/8
|60
|5/8
|8
|99
|1
|82
|7/8
|66
|5/8
|9
|108
|1+1/8
|90
|7/8
|72
|6/8
|10
|108
|1+1/8
|97
|1
|77
|6/8
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hepatic — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності. Показання: Холангіт / холангіогепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Хронічний гепатит; Порушення метаболізму міді. Протипоказання: Ліпідоз печінки без печінкової енцефалопатії; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 У цих випадках рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.