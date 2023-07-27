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Hepatic

Hepatic

Сухий корм для котів

Гепатік Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при захворюваннях печінки

Наявні розміри

2kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Адаптований рівень протеїнів

Адаптований рівень високоякісних протеїнів для підтримання роботи печінки при хронічній печінковій недостатності.

Низький рівень міді

Низький рівень міді допомагає мінімізувати її накопичення в клітинах печінки.

Високий рівень енергії

Високий рівень енергії забезпечує зменшення об'єму необхідної порції корму та знижує навантаження на травну систему.

S/O index

Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hepatic — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності. Показання: Холангіт / холангіогепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Хронічний гепатит; Порушення метаболізму міді. Протипоказання: Ліпідоз печінки без печінкової енцефалопатії; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація.  1 У цих випадках рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р