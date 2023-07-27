ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hepatic — це повнораціонний дієтичний корм для котів. Рекомендується для підтримки функції печінки в разі хронічної печінкової недостатності. Показання: Холангіт / холангіогепатит; Портосистемний шунт; Печінкова енцефалопатія; Хронічний гепатит; Порушення метаболізму міді. Протипоказання: Ліпідоз печінки без печінкової енцефалопатії; Гострий гепатит без печінкової енцефалопатії; Ріст, вагітність/лактація. 1 У цих випадках рекомендовано дієти Gastrointestinal або Recovery.

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