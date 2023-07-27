Hypoallergenic
Сухий корм для котів
Гіпоалердженік Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів при небажаній реакції на корм
Наявні розміри
400g
2.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Гідролізовані білки
Гідролізовані білки, що мають низьку молекулярну масу, максимально знижують ризик розвитку алергічних реакцій.
Бар'єрна функція шкіри
Формула допомагає підтримувати природний захисний бар'єр шкіри.
ЕПК/ДГК
Жирні кислоти, що допомагають підтримувати здоров'я системи травлення та шкіри.
Здоров'я системи травлення
Нутрієнти в складі раціону допомагають підтримувати здоров'я системи травлення.
|Вага (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с)
|Нормальна вага (г)
|Нормальна вага (м.с)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|37
|3/8
|31
|2/8
|25
|2/8
|2,5
|43
|3/8
|36
|3/8
|29
|2/8
|3
|50
|4/8
|41
|3/8
|33
|3/8
|3,5
|55
|4/8
|46
|4/8
|37
|3/8
|4
|61
|5/8
|51
|4/8
|41
|3/8
|4,5
|66
|5/8
|55
|4/8
|44
|3/8
|5
|71
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5,5
|76
|6/8
|64
|5/8
|51
|4/8
|6
|81
|6/8
|68
|5/8
|54
|4/8
|6,5
|86
|7/8
|72
|5/8
|57
|4/8
|7
|90
|7/8
|75
|5/8
|60
|5/8
|7,5
|95
|7/8
|79
|5/8
|63
|5/8
|8
|99
|1
|83
|6/8
|66
|5/8
|8,5
|104
|1
|87
|7/8
|69
|5/8
|9
|108
|1
|90
|7/8
|72
|6/8
|9,5
|112
|1+1/8
|94
|7/8
|75
|6/8
|10
|117
|1+1/8
|97
|1
|78
|6/8
|*м.с - мірних стаканів
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
Hypoallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія; Атопічний дерматит котів (FAD), пов'язаний із небажаною реакцією на корм; Хронічна діарея; Запальні захворювання кишечника (IBD); Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.