ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

Hypoallergenic — це повнораціонний дієтичний корм для котів, склад якого розроблено для зниження ознак інгредієнтної та нутрієнтної непереносимості. Відібрані джерела протеїнів і вуглеводів. Показання: Небажана реакція на корм (НРК), що проявляється порушенням функції шкіри і/або травного тракту: - діагностика: елімінаційна дієта - дієтотерапія; Атопічний дерматит котів (FAD), пов'язаний із небажаною реакцією на корм; Хронічна діарея; Запальні захворювання кишечника (IBD); Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI); Проліферація бактерій у тонкому кишечнику (SIBO). Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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