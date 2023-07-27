ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

MATURE CONSULT BALANCE — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі та створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі. Показання: Зрілі коти віком від 7 років без явних ознак старіння; Рекомендовано після ветеринарного огляду тварин літнього віку. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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