Mature Consult
Сухий корм для котів
Мачюр Консалт Фелін. Повнораціонний дієтичний корм для котів віком від 7 років без явних ознак старіння
Наявні розміри
1.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Комплекс для підтримання життєвої енергії
Вік може впливати на життєво важливі системи котів, включаючи функцію нирок. Ця формула включає вибір нутрієнтів, які допомагають підтримувати життєвий тонус.
Комплекс антиоксидантів
Збагачений сумішшю антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали, сприяючи захисту тканин і клітин.
Оптимальний вміст енергії
Адаптований вміст енергії для задоволення потреб активних зрілих котів.
С/О індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Недостатня вага (г)
|Недостатня вага (м.с.)
|Оптимальна вага (г)
|Оптимальна вага (м.с.)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с.)
|2
|42
|1/2
|35
|1/2
|28
|1/2
|3
|56
|1/2
|47
|1/2
|38
|1/2
|4
|69
|1
|58
|1/2
|46
|1/2
|5
|81
|1
|63
|1
|54
|1/2
|6
|92
|1
|77
|1
|61
|1/2
|7
|103
|1
|86
|1
|69
|1
|8
|113
|1+ 1/2
|94
|1
|75
|1
|9
|123
|1+1/2
|103
|1
|82
|1
|10
|132
|1+1/2
|111
|1+1/2
|88
|1
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
MATURE CONSULT BALANCE — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі та створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі. Показання: Зрілі коти віком від 7 років без явних ознак старіння; Рекомендовано після ветеринарного огляду тварин літнього віку. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.