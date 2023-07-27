MATURE CONSULT BALANCE

Мачюр Консалт Беленс. Повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.