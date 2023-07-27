MATURE CONSULT BALANCE
Сухий корм для котів
Мачюр Консалт Беленс. Повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів
Наявні розміри
1.5kg
3.5kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Комплекс для підтримання життєвої енергії
Вік може впливати на життєво важливі системи котів, включаючи функцію нирок. ЦяФормула включає вибір нутрієнтів, які допомагають підтримувати життєвий тонус.
Комплекс антиоксидантів
Збагачений сумішшю антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали,сприяючи захисту тканин і клітин.
Оптимальний вміст енергії
Адаптований вміст енергії для задоволення потреб активних зрілих котів.
С/О індекс
Цей продукт сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.