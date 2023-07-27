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Mobility

Mobility

Сухий корм для котів

Мобіліті Фелін. Повнораціонний спеціальний корм для котів при захворюваннях опорно-рухового апарату

Наявні розміри

400g

2kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Підтримання роботи опорно-рухового апарату

Науково доведено завдяки клінічному дослідженню (коти продемонстрували збільшення активності при годуванні раціоном Mobility).

Комплекс для підтримання здоров'я суглобів

Екстракт новозеландської зеленогубої мідії та високий вміст ЕПК + ДГК для підтримання здоров'я суглобів.

Комплекс антиоксидантів

Формула містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали та запобігти пошкодженню тканин і клітин.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р