Mobility
Сухий корм для котів
Мобіліті Фелін. Повнораціонний спеціальний корм для котів при захворюваннях опорно-рухового апарату
Наявні розміри
Яка порція правильна?
400g
2kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Підтримання роботи опорно-рухового апарату
Науково доведено завдяки клінічному дослідженню (коти продемонстрували збільшення активності при годуванні раціоном Mobility).
Комплекс для підтримання здоров'я суглобів
Екстракт новозеландської зеленогубої мідії та високий вміст ЕПК + ДГК для підтримання здоров'я суглобів.
Комплекс антиоксидантів
Формула містить комплекс антиоксидантів, що допомагає нейтралізувати вільні радикали та запобігти пошкодженню тканин і клітин.
Кукурудзяне борошно, пшеничний глютен*, кукурудза, рис, дегідратовані протеїни м’яса птиці, тваринні жири, рослинна клітковина, кукурудзяний глютен, гідролізат білків тваринного походження, риб’ячий жир, мінеральні речовини, соєва олія, жом цикорію, оболонка та насіння подорожника, фруктоолiгосахариди, екстракт новозеландської зеленогубої мідії (GLM 0,3%), гідролізат дріжджів (джерело мананоолігосахаридів), глюкозамін, отриманий шляхом ферментації, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат хрящовий (джерело хондроїтину).
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін A - 20500 MO; вітамін D3 - 700 MO; залiзо (3b103) - 48 мг; йод (3b201, 3b202) - 4,8 мг; мiдь (3b405, 3b406) - 15 мг; марганець (3b502, 3b504) - 63 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) - 141 мг; селен (3b801, 3b811, 3b812) - 0,09 мг. Консерванти. Aнтиоксиданти.
Аналітичні компоненти: сирий протеїн - 28,0%; сирий жир - 15,0%; сира зола - 5,8%; сира клітковина - 4,8%; фосфор - 0,6%; ДГК+ЕПК - 0,8%; глюкозамін - 995 мг/кг; хондроїтину сульфат - 5 мг/кг.
* Інгредієнти з високим ступенем засвоюваності
|-
|-
|Вага у дорослому віці
|-
|-
|-
|-
|-
|Недостатня вага
|-
|Нормальна вага
|-
|Зайва вага
|-
|Вага кота (кг)
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|грам
|мірні стакани
|2
|39
|3/8
|33
|3/8
|26
|2/8
|2.5
|46
|4/8
|39
|3/8
|31
|3/8
|3
|53
|4/8
|44
|4/8
|35
|3/8
|3.5
|59
|5/8
|49
|4/8
|39
|3/8
|4
|65
|5/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|4.5
|70
|6/8
|59
|5/8
|47
|4/8
|5
|76
|6/8
|63
|5/8
|50
|4/8
|5.5
|81
|7/8
|68
|6/8
|54
|5/8
|6
|86
|7/8
|72
|6/8
|57
|5/8
|6.5
|91
|1
|76
|6/8
|61
|5/8
|7
|96
|1
|80
|7/8
|64
|5/8
|7.5
|101
|1
|84
|7/8
|67
|6/8
|8
|106
|1+1/8
|88
|7/8
|71
|6/8
|8.5
|110
|1+1/8
|92
|1
|74
|6/8
|9
|115
|1+2/8
|96
|1
|77
|6/8
|9.5
|120
|1+2/8
|100
|1
|80
|7/8
|10
|124
|1+2/8
|103
|1+1/8
|83
|7/8