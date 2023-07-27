Neutered Balance
Вологий корм для котів
НЬЮТЕРЕД БЕЛЕНС (тонкі скибочки в соусі) – це повнорацiонний корм для котів - для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих котів - від моменту стерилізації/кастрації до 7 років.
Наявні розміри
12 x 85 g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
ПОКАЗАННЯ • Для котів з моменту стерилізації до віку 7 років • Для котів віком від 6 місяців, схильних до набору зайвої ваги ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Стерилізовані коти мають підвищений ризик набору зайвої ваги. Наполегливо рекомендується регулярно контролювати масу й кондицію тіла тварини, щоб забезпечити відповідність раціону та скоригувати його в разі потреби, особливо в перші місяці після стерилізації
Ідеальна маса тіла
Помірна калорійність допомагає підтримувати ідеальну вагу.
Здоров’я шлунково-кишкового тракту
Високозасвоювана формула, що містить пребіотики для підтримання здорового травлення.
Здоров’я сечовидільної системи
Підтримує здоров’я сечовидільної системи вашого кота.
С/О індекс
Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Оптимальна вага (г)
|Оптимальна вага (м.с.)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с.)
|2
|165
|2
|130
|1+1/2
|3
|220
|2+1/2
|175
|2
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|5
|315
|3+1/2
|255
|32
|6
|360
|4
|290
|3+1/2
|7
|405
|5
|320
|4
|8
|445
|5
|355
|4
|9
|480
|5+1/2
|385
|4+1/2
|10
|520
|6
|415
|5
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.