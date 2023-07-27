Neutered Balance

ПОКАЗАННЯ • Для котів з моменту стерилізації до віку 7 років • Для котів віком від 6 місяців, схильних до набору зайвої ваги ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Стерилізовані коти мають підвищений ризик набору зайвої ваги. Наполегливо рекомендується регулярно контролювати масу й кондицію тіла тварини, щоб забезпечити відповідність раціону та скоригувати його в разі потреби, особливо в перші місяці після стерилізації