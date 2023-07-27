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Neutered Balance

Neutered Balance

Вологий корм для котів

НЬЮТЕРЕД БЕЛЕНС (тонкі скибочки в соусі) – це повнорацiонний корм для котів - для стерилізованих/кастрованих або зі схильністю до набору зайвої ваги дорослих котів - від моменту стерилізації/кастрації до 7 років.

Наявні розміри

12 x 85 g

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

ПОКАЗАННЯ • Для котів з моменту стерилізації до віку 7 років • Для котів віком від 6 місяців, схильних до набору зайвої ваги ПРОТИПОКАЗАННЯ • Ріст, вагітність/лактація РЕКОМЕНДАЦІЇ Стерилізовані коти мають підвищений ризик набору зайвої ваги. Наполегливо рекомендується регулярно контролювати масу й кондицію тіла тварини, щоб забезпечити відповідність раціону та скоригувати його в разі потреби, особливо в перші місяці після стерилізації

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ПЕРЕВАГИ

Ідеальна маса тіла

Помірна калорійність допомагає підтримувати ідеальну вагу.

Здоров’я шлунково-кишкового тракту

Високозасвоювана формула, що містить пребіотики для підтримання здорового травлення.

Здоров’я сечовидільної системи

Підтримує здоров’я сечовидільної системи вашого кота.

С/О індекс

Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ІНФОРМАЦІЯ З ГОДУВАННЯ