Neutered Maintenance
Вологий корм для котів
Ньютерд Мейнтененс. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів від моменту стерилізації/кастрації до 7 років
Наявні розміри
12 x 85g
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
М’язова маса тіла
Високий вміст білка сприяє підтриманню м’язової маси тіла.
Здоров’я системи травлення
Високозасвоювана формула з пребіотиками для підтримки здорового травлення.
С/О індекс
Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
М’ясо та субпродукти тваринного походження, злакові, субпродукти рослинного походження, екстракти рослинних протеїнів, мінеральні речовини, олії та жири, дріжджі.
Добавки (на 1 кг): харчові добавки: вітамін D3 (3a671a) - 300 MO; залiзо (3b103) - 4 мг; йод (3b202) – 0,28 мг; мiдь (3b405, 3b406) – 2,2 мг; марганець (3b502, 3b503, 3b504) – 1,1 мг; цинк (3b603, 3b605, 3b606) – 11 мг.Технологічні добавки: клиноптилоліт осадового походження – 0,2г.
Аналітичні копоненти: сирий протеїн - 10,0%; сирий жир – 3,5%; сира зола – 1,5%; сира клітковина – 1,4%; вологість – 79,0%; фосфор – 0,19%, кальцій – 0,21%; натрій - 0,15%; магній – 0,015%; калій - 0,16%; хлор – 0,23%; сірка – 0,18%
|Вага кота (кг)
|Оптимальна вага (г)
|Оптимальна вага (м.с.)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с)
|2
|140
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|185
|2
|145
|1+1/2
|4
|225
|2+1/2
|180
|2
|5
|265
|3
|210
|2+1/2
|6
|300
|3+1/2
|240
|3
|7
|335
|4
|270
|3
|8
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2
|9
|400
|4+1/2
|320
|4
|10
|435
|5
|345
|4
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.