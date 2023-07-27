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Neutered Maintenance

Neutered Maintenance

Вологий корм для котів

Ньютерд Мейнтененс. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів від моменту стерилізації/кастрації до 7 років

Наявні розміри

12 x 85g

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

М’язова маса тіла

Високий вміст білка сприяє підтриманню м’язової маси тіла.

Здоров’я системи травлення

Високозасвоювана формула з пребіотиками для підтримки здорового травлення.

С/О індекс

Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р