Neutered Maintenance

Ньютерд Мейнтененс. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих котів від моменту стерилізації/кастрації до 7 років

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.