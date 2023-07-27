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Neutered Satiety Balance

Neutered Satiety Balance

Сухий корм для котів

Ньютерд Сетаїті Беленс. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих стерилізованих/кастрованих кішок або котів, схильних до набору зайвої ваги, від моменту стерилізації/кастрації до 7 років

Наявні розміри

400g

1.5kg

3.5kg

12kg

Яка порція правильна?

НАЯВНІСТЬ

Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.

Високий рівень клітковини

Доведено, що ця формула зменшує спонтанне споживання калорій завдяки клітковині, що регулює апетит.

Оптимальна вага

Помірний вміст жиру та енергії допомагає котам підтримувати оптимальну вагу.

С/О індекс

Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.

ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

NEUTERED SATIETY BALANCE — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі та створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі.  Показання: Стерилізовані/кастровані коти з моменту операції до 7 років; Схильність до набору зайвої ваги.  Протипоказання:  Ріст, вагітність/лактація.

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Зміцнення здоров’я та благополуччя тварин

Сприяння поліпшенню всієї нашої екосистеми

Отримання сертифікату вуглецевої нейтральності до 2025 р