Neutered Satiety Balance
Сухий корм для котів
Ньютерд Сетаїті Беленс. Повнораціонний дієтичний корм для дорослих стерилізованих/кастрованих кішок або котів, схильних до набору зайвої ваги, від моменту стерилізації/кастрації до 7 років
Наявні розміри
400g
1.5kg
3.5kg
12kg
НАЯВНІСТЬ
Цей продукт являє собою ексклюзивну ветеринарну формулу. Проконсультуйтесь у ветеринара, чи підходить він для вашої тварини.
Високий рівень клітковини
Доведено, що ця формула зменшує спонтанне споживання калорій завдяки клітковині, що регулює апетит.
Оптимальна вага
Помірний вміст жиру та енергії допомагає котам підтримувати оптимальну вагу.
С/О індекс
Цей раціон сприяє створенню в сечовидільній системі середовища, несприятливого для формування як струвітних, так і оксалатних кристалів.
|Вага кота (кг)
|Оптимальна вага г)
|Оптимальна вага (м.с.)
|Зайва вага (г)
|Зайва вага (м.с.)
|2
|38
|1/2
|30
|1/2
|3
|51
|1/2
|41
|1/2
|4
|62
|1/2
|50
|1/2
|5
|73
|1
|58
|1
|6
|83
|1
|67
|1
|7
|93
|1
|74
|1
|8
|102
|1+1/2
|82
|1
|9
|111
|1+1/2
|89
|1
|10
|120
|1+1/2
|96
|1
|*м.с. - мірні стакани
|** Таблиця годування на сайті є довідковою. Вся інформація про продукт представлена безпосередньо на упаковці.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ
NEUTERED SATIETY BALANCE — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі та створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі. Показання: Стерилізовані/кастровані коти з моменту операції до 7 років; Схильність до набору зайвої ваги. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.