ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДУКТ

NEUTERED SATIETY BALANCE — повнораціонний дієтичний корм для котів, розроблений для зниження утворення струвітних каменів. Сприяє ненасиченню сечі та створенню метастабільного середовища для струвітних каменів та/або сприяє підкисленню сечі. Показання: Стерилізовані/кастровані коти з моменту операції до 7 років; Схильність до набору зайвої ваги. Протипоказання: Ріст, вагітність/лактація.

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